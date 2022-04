La guerra avanza e il cibo costa sempre di più

Quando il campo agricolo si trasforma in

campo di combattimento

FAO

prezzi

un’impressionante accelerata a marzo

i livelli più alti di sempre

in poche settimane lo scenario alimentare diventa scenario di guerra. Lo prospetta la, secondo cui imondiali dei prodotti alimentari hanno subito, raggiungendo, con il diffondersi della guerra nella regione del Mar Nero e le ripercussioni che hanno travolto i mercati dei cereali di base e degli oli vegetali.

L’indice dei prezzi

159,3 punti a marzo

il massimo livello

33,6%

Paesi emergenti

dei prodotti alimentari elaborato dall’Organizzazione internazionale si è attestato su una media di. Un aumento del 12,6% rispetto a febbraio, mese in cui era già stato raggiuntodalla creazione dello stesso nel 1990. Il calcolo rileva le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari largamente commercializzati. L’ultimo livello è stato più alto delrispetto al marzo del 2021 e tratteggia uno scenario allarmante soprattutto per i: carestie, malnutrizioni, rivolte sociali.

Ucraina granaio d’Europa

25%

30%

diminuita di 15mila tonnellate

17%

, si diceva una volta, e insieme alla Russia ne esporta ildel mercato globale. Nelle settimane del conflitto il prezzo del grano sui mercati è salito di oltre il. A marzo la produzione ucraina èrispetto a febbraio. Il sotto indice FAO dedicato al frumento ha segnato un’impennata del, toccando il valore più elevato da 32 anni a questa parte.

Getty

L’Ucraina è il principale esportatore di olio di semi di girasole e di conseguenza sono

aumentati anche i prezzi dell’olio vegetale

zucchero

+20% rispetto a marzo 2021

(+23,2%). Ma anche olio di palma, soia e colza. Anche loregistra un aumento, con un +6,7% rispetto a febbraio e un. Il fattore determinante è stato l’aumento dei costi del petrolio, anche se le prospettive di produzioni favorevoli in India hanno impedito che il rincaro fosse ancora maggiore.

Secondo le stime della FAO

50 Paesi

50%

13 milioni di nuove persone senza cibo nel mondo

in via di sviluppo vengono approvvigionati di grano per almeno il 30% da Russia e Ucraina e per 26 la percentuale si avvicina al. Un ruolo centrale quello dei due Paesi oggi al centro del conflitto, che sempre secondo gli scenari dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, potrebbe portare fino a