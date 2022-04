Respirare plastica

Ormai non ci stupiamo neanche più: la

plastica

nell’aria che respiriamo

è nelle nostre strade, nel nostro piatto e ora perfino

Che le microplastiche finissero addirittura nei nostri

polmoni

pazienti ancora in vita

si sapeva già. Però fino ad ora le tracce erano state rilevate solo nel sistema respiratorio di alcune persone decedute. Nel Regno Unito invece per la prima volta i campioni sono stati prelevati direttamente da. In più nessuno prima d’ora aveva analizzato la quantità e la composizione dei minuscoli frammenti.

Lo studio è stato condotto dall’

Università di Hull

parte più profonda dei polmoni

polipropilene

polietilene tereftalato

, che ha così confermato l’allarmante diffusione dei minuscoli frammenti (cinque millimetri di diametro) ormai in tutti gli ambienti. Le particelle sono state trovate nella, dove sorprende che ci siano materiali estranei di quelle dimensioni relativamente grandi. Le microplastiche più diffuse tra i campioni sono quelle di, usato per gli imballaggi di plastica, e di(PET), impiegato in particolare nella produzione delle bottigliette.

Getty

Non è ancora chiaro che effetti possa avere sull’organismo la lunga esposizione a frammenti simili. In ogni caso la scoperta britannica conferma il

grave problema

esposizione alle microplastiche

regolare

ne siamo costantemente esposti

dello smaltimento della plastica e della sua dispersione nell’ambiente. Non solo nei centri urbani o nelle zone particolarmente inquinate, ma anche negli spazi aperti lontani dalle città. L’è inevitabile. Secondo i ricercatori di Hull, infatti, i risultati della ricerca non solo evidenziano la presenza dell’inquinamento, ma suggeriscono che l’inalazione delle microplastiche sia ormai. In altre parole, le particelle sono ovunque e noi