La Calabria sacra e artistica, tra Gerace e Stilo

“Gerace è una città millenaria negli anni diventata un punto veramente molto appetibile. Abbiamo avuto i Normanni, i Bizantini, i Greci, i Saraceni, sono passati un po' tutti da qui. È conosciuta come la città delle chiese. Di pensare che in passato erano presenti comunque oltre 100 chiese, una addirittura dove si celebra il rito ortodosso”.