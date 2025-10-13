Kalabria Coast to Coast: un cammino tra natura e storia

“Questo che vediamo è un lago artificiale nato dopo gli anni Settante, soprattutto come bacino per gli incendi. Poi le cose si sono evolute, è diventato un luogo di ritrovo, è cominciato a diventare anche un lago per la pesca sportiva. Ma la sua vera particolarità è la colorazione verde smeraldo. Il fondo è ricoperto di argilla e quando arriva il sole gli dona questa colorazione meravigliosa”.