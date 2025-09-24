Il 24 settembre è la Giornata Mondiale del Gorilla

Il gorilla del fiume Cross è la sottospecie di gorilla più minacciata, con una popolazione stimata tra i 200 e i 300 individui. La distribuzione di questi gorilla è estremamente frammentata, con gruppi concentrati solo lungo il confine tra Nigeria e Camerun. Anche questa sottospecie è classificata come "In Pericolo Critico" dall'IUCN, proprio a causa della ridotta dimensione di popolazione che ne mette a rischio la sopravvivenza nel prossimo futuro. Le minacce legate al bracconaggio e alla distruzione dell’habitat sono peggiorate dall'isolamento genetico e dall’aumento della consanguineità, che rendono la popolazione ancora più vulnerabile. Per questo motivo, le strategie di conservazione si concentrano sullo sviluppo di corridoi e sulla gestione di aree protette attraverso la collaborazione con le comunità locali.