La manna: un tesoro delle Madonie

“Ha un costo elevato, ma è un prodotto pregiatissimo. Negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile poterlo valorizzare. La questione è dovuta a due problematiche. Innanzitutto, purtroppo non c’è il ricambio generazionale. L'altro grosso problema è legato alle condizioni meteorologiche. Chiaramente con una crisi climatica in atto è chiaro che anno dopo anno la produzione della manna è sempre meno. Tutto il territorio, e nello specifico il consorzio, sta cercando di allargare la proposta commerciale. Si è cercato anche di creare prodotti alternativi, quali, per esempio una birra che viene prodotta nel territorio di Pollina oppure sono state fatte delle creme”.