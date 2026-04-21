Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra
L’edizione del 2026 si concentra sulla perdita di biodiversità e l'accelerazione dell'estinzione delle speciedi Redazione E-Planet
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L’Earth Day è l’appuntamento che ogni anno ci ricorda quanto sia fondamentale prenderci cura del nostro Pianeta e di tutte le forme di vita che lo abitano.
L’edizione del 2026, la cinquantaseiesima, si concentra proprio sulla perdita di biodiversità e l'accelerazione dell'estinzione delle specie. Un tema urgente, che porta a riflettere sui fragili equilibri della natura.
In tutto il mondo questa giornata viene celebrata con iniziative e progetti diversi, ma accomunati dallo stesso obiettivo: aumentare la consapevolezza e l’attenzione verso l’ambiente.
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Tutti possono fare la propria parte per raggiungere un cambiamento. Fondamentali sono i risultati concreti a livello politico, ma anche un cambio di rotta da parte di tutti i cittadini del mondo.
Per poter partecipare in maniera attiva alla Giornata Mondiale della Terra, potete monitorare il sito ufficiale dell'Earth Day. Sono oltre 9000 gli eventi in continuo aggiornamento, un modo semplice per trovare iniziative vicino a sé. Perché ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a fare la differenza.