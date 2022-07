I Giardini di Villa della Pergola: il Parco più bello d'Italia 2022

Cascate di colori, profumi che restano nel cuore come veri e propri ricordi. I giardini possono essere dei luoghi romantici e speciali, in cui ritrovare sé stessi o condividere un momento di serenità. In Liguria c’è un parco che racchiude perfettamente tutto questo, un luogo in cui passeggiando si ha la sensazione di entrare in un dipinto. Si tratta dei

, una perla variopinta affacciata direttamente sul. Un raro esempio di giardino anglo-mediterraneo, che ha saputo intrecciare la tipica vegetazione del posto con i colori della flora esotica. Un vero gioiello che sembra tuffarsi nell’azzurro del mare ligure e la cui bellezza gli ha addirittura garantito il titolo di, nella categoria

Il premio ha lo scopo di premiare e valorizzare l’inestimabile patrimonio botanico del nostro Paese, una ricchezza “green” che attira ogni anno visitatori italiani e internazionali. A essere stato premiato non è solo il fascino dei Giardini di Villa della Pergola, ma il loro interesse storico-artistico e botanico, la loro conservazione e il ruolo che negli anni hanno giocato nella promozione turistica della zona. La storia dei Giardini affonda le sue radici nell’Ottocento, quando un generale inglese e sua moglie scelsero di realizzare qui una dimora in cui trascorrere l’inverno e la primavera, trasformando un semplice podere in un elegante parco. Nel 2006 c’è stato l’ultimo cambio di proprietà, a cui è subito seguito un importante restauro dei Giardini, nel pieno rispetto del suo equilibrio naturale. Come se fosse un affresco di fiore e foglie, il parco ha infatti bisogno di cure per proteggere la sua bellezza. Particolare attenzione è stata rivolta alle collezioni botaniche: quella dei glicini, la più importante in Italia con ben 34 varietà, e quella degli agapanti. I cosiddetti “fiore dell’amore”, una raccolta unica in Europa, con circa 500 diverse varietà che nel periodo della fioritura si colorano di tante sfumature simili alle onde del mare, dal bianco all’azzurro al blu. Ovviamente il restauro ha coinvolto il parco nella sua interezza e ha riguardato sia la messa in sicurezza delle strutture sia la creazione di un impianto d'irrigazione per limitare il più possibile i consumi idrici. Un progetto che ha reso i Giardini, se possibile, ancora più belli. Oltre 30 varietà di agrumi, ortensie, bouganville, gelsomini, palme, rose e ninfee: sono solo alcuni dei protagonisti che si affollano nei Giardini di Villa della Pergola. Un percorso indimenticabile fatto di profumi e colori. Una delle meraviglie botaniche della Riviera e di tutto il Mediterraneo.