Heroes Festival: l'impegno di Elisa per il Pianeta

A volte le parole non bastano a comunicare dei messaggi forti. Per fortuna c’è la musica, capace di riempire i silenzi con il suo potere. Lo sa bene

Elisa

Heroes Festival 2022

Verona

, cantautrice che ha curato la direzione artistica di, che dal 27 al 31 maggio ha colorato di verde il centro il

Giunto alla terza edizione, l’evento di quest’anno è stato totalmente

dedicato alla sostenibilità e della divulgazione di tematiche green

musica

. Il suo obiettivo? Lanciare un messaggio forte ma con la leggerezza e il coinvolgimento che contraddistinguono la

Più che un festival, Heroes è stato una

festa diffusa

Green Village

laboratori, reading, conferenze e concerti

impegno di tutti

per tutta la cittadinanza. L’Arena non è stata l’unica location. All’interno dell’Antica Dogana di Terra e dell’Antica Dogana di Fiume, è stato installato un “”, una piazza di incontro per ascoltare buona musica, discutere di sostenibilità e condividere diversi appuntamenti. Un programma che ha compreso, coinvolgendo direttamente i cittadini. Il Festival è stato uno spazio di condivisione e riflessione su come vivere la sostenibilità. Del resto, il Pianeta ha bisogno dell’

A dare un volto e una voce a questi messaggi è stata

Elisa

cantautrice

“Alleato” della “Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”

. La scelta è ricaduta sullanon solo per il suo costante interesse verso la tematica, ma anche per la sua nomina da parte dell’ONU di. Una figura in grado di ispirare il suo pubblico per raggiungere gli importanti obiettivi delle Nazioni Unite.

Durante i tre concerti dell’Heroes Festival, Elisa ha condiviso il palco con colleghi e amici impegnati nella

tutela dell’ambiente

Back to the future

valore paesaggistico e storico

limita al minimo l’impatto ambientale

. Con i tre show all’Arena di Verona ha inoltre dato il via al nuovo tour “”, anch’esso incentrato sulla cura del Pianeta e improntato sulla sostenibilità. Un grande progetto live, un viaggio in 20 regioni, location scelte per il loro. Un progetto organizzato sulla base di un protocollo che

Finito il festival il suo messaggio resta forte:

la voce del Pianeta non deve spegnersi

la natura continui a suonare la sua musica

, tutti insieme possiamo fare la differenza e far sì che