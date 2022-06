Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, surriscaldamento globale e inquinamento. La Terra è in "codice rosso" e il problema che riguarda tutti noi sta diventando sempre più evidente. “Nell’universo ci sono miliardi di galassie. Nella nostra galassia ci sono miliardi di pianeti. Ma c’è una sola Terra. Prendiamocene Cura”. Questa la campagna della

Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022.

1972

Only One Earth

La giornata, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante la Conferenza di Stoccolma del, venne celebrata per la prima volta due anni dopo proprio con lo slogan “”. Dal 1974 l’evento è cresciuto fino a diventare una piattaforma globale per la sensibilizzazione pubblica sul tema dell’ambiente in oltre cento paesi.

Pexels

Un evento che fa riflettere anno dopo anno sulla necessità di vivere in modo sostenibile e in armonia con la natura attraverso cambiamenti trasformativi nel modo in cui mangiamo, viviamo, lavoriamo e ci muoviamo. Quest’anno la giornata sarà simbolicamente ospitata dalla Svezia in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ma l’invito è rivolto a tutti: ognuno di noi può e deve fare la differenza, serve un'azione collettiva e trasformativa su scala globale per celebrare, proteggere e ripristinare il nostro pianeta. Il

pianeta Terra è infatti l’unica “casa” per i suoi abitanti, e occorre quindi preservarla e salvaguardarla