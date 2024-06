Groenlandia, scoperto un virus gigante nei ghiacci: potrebbe rallentarne lo scioglimento

Lo scioglimento dei ghiacci nell'Artico potrebbe essere fermato da virus giganti scoperti in Groenlandia. È l'interessante scoperta fatta da un team di ricercatori dell'Università di Aarhus in Danimarca. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica "Microbiome". "Non sappiamo molto sui virus, ma penso che potrebbero essere utili per alleviare la fusione del ghiaccio causato dalla fioritura delle alghe. Quanto siano specifici e quanto efficiente sarebbe, non lo sappiamo ancora", ha spiegato la ricercatrice Laura Perini del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Aarhus, autrice dell'articolo.