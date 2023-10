Antartide, in 25 anni perse 7.500 miliardi di tonnellate di ghiaccio

Le differenze tra il lato occidentale e orientale

I dati raccolti mostrano che quasi tutte le piattaforme sul lato occidentale dell'Antartide, dove le acque sono più calde a causa delle correnti, hanno subito una perdita di ghiaccio, mentre la maggior parte di quelle sul lato orientale sono rimaste le stesse o sono aumentate di volume. In totale, nel corso dei 25 anni, 67mila miliardi di tonnellate di ghiaccio sono finite nell'oceano, controbilanciate da 59mila miliardi di tonnellate di ghiaccio guadagnato, con una perdita netta di 7.500 miliardi di tonnellate. "Molte piattaforme si sono deteriorate in maniera estesa: 48 in particolare hanno perso più del 30% della loro massa iniziale in soli 25 anni", ha commentato Anna Hogg, co-autrice della ricerca.