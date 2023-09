Copernicus e Omn: l'estate 2023 è la più calda mai registrata

Agosto 2023 Ad agosto le temperature hanno superato di 1,5 gradi le medie preindustriali. Gli oceani, che occupano più del 70% della superficie terrestre, hanno fatto registrare temperature di quasi 21 gradi. Si tratta della temperatura superficiale più calda mai rilevata.

Ad agosto, Sono state registrate ondate di calore in diverse regioni dell'emisfero settentrionale, tra cui l'Europa meridionale, gli Stati Uniti meridionali e il Giappone. Temperature ben superiori alla media si sono rilevate in Australia, in diversi Paesi del Sud America e in gran parte dell'Antartide.

Perché fa così caldo? Per gli scienziati i record di temperature sono la conseguenza del riscaldamento globale dovuto all’attività dell'uomo e alla combustione di carbone, petrolio e gas naturale. C’è poi l'opera di un fenomeno naturale: El Nino che provoca il riscaldamento temporaneo di parti dell'Oceano pacifico con contraccolpi climatici in tutto il pianeta.

La novità L'elemento di novità, secondo Carlo Buontempo, direttore del Servizio cambiamenti climatici di Copernicus, non sono tanto i nuovi picchi di caldo "ma la persistenza di queste condizioni da record. Gli impatti che queste hanno, sia sulle persone che sul pianeta, sono una chiara conseguenza del riscaldamento del sistema climatico".