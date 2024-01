I ghiacci della Groenlandia si sono ridotti di 5.000 km quadrati dal 1985

Una delle più grandi piattaforme di ghiaccio del mondo, quella della Groenlandia, si è ristretta di oltre 5.000 chilometri quadrati a partire dal 1985.

L'analisi realizzata dal gruppo di ricerca guidato da Chad Greene, del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, e pubblicata su Nature indica inoltre che dal 2000 la riduzione si è fatta più marcata, con la perdita in media di 218 chilometri quadrati l'anno, il 20% in più di quanto si pensasse in precedenza.