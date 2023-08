Greenpeace: "Entro il 2060 l'80% dei ghiacciai alpini rischia di sparire"

Zero termico oltre i 5000 m

Le trasformazioni sono evidenti a occhio nudo, dicono gli esperti: da metà Ottocento il ghiacciaio dei Forni ha perso circa 10 chilometri quadrati, ovvero metà della sua superficie, mentre la fronte del ghiacciaio è arretrata di 400 metri in meno di dieci anni. "Veniamo dall'estate terrificante del 2022 e speravamo che il 2023 avrebbe comportato una situazione diversa per i nostri ghiacciai, ma purtroppo sta peggiorando" afferma il glaciologo Claudio Smiraglia, già presidente del Cgi e membro del network di esperti "Voci per il clima" promosso da Greenpeace Italia. "In queste giornate lo zero termico è stato sempre oltre i 4.000 metri, a volte oltre i 5.000 metri, perciò tutto il ghiacciaio dei Forni è ai livelli di fusione - rileva l'esperto - Questo libera una grande quantità di acqua che nei prossimi anni causerà una riduzione enorme dei volumi del ghiacciaio e quindi anche un minor rilascio idrico estivo con impatti non trascurabili anche in pianura. Se le temperature nei prossimi giorni continueranno a seguire questa tendenza al rialzo, il ghiacciaio subirà delle conseguenze gravissime". Il ritiro dei ghiacciai, infatti, aggrava anche il rischio di siccità durante il periodo estivo mancando la riserva d'acqua, essenziale sia per gli ecosistemi sia per le attività umane, a partire dall'agricoltura.