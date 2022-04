26 aprile 2022 10:31

Una barriera antismog tra storia e natura

Il Parco Archeologico del Colosseo è immerso nel tessuto urbano della Capitale e per questo deve essere protetto. Ma può anche essere il Parco stesso a dare una mano alla città. Ad esempio riducendone l’inquinamento. L’esempio sono le barriere antismog del Circo Massimo, piantumate nel 2020 sul lato meridionale del Colle Palatino. Gli arbusti sono capaci di assorbire ed eliminare gli agenti inquinanti, pericolosi per l’ambiente ma soprattutto per la salute umana.