Il 25 aprile è la Giornata Mondiale del Pinguino

La

giornata mondiale del pinguino

migrazione

Antartide

ricorda la data in cui questi uccelli marini cominciano la loro annualeverso nord. Esistono diciotto specie di pinguini, la maggior parte delle quali vive nel sud del mondo (Antartide, Nuova Zelanda, Africa australe, Sudamerica e Australia) le restanti sette abitano nelle gelide acque dell’. Se questi simpatici animali sulla terra sono piuttosto lenti e goffi, nell’acqua si rivelano degli incredibili nuotatori.

Pexels

Il

World Penguin Day

Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

è un'iniziativa celebrativa e educativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce che corrono questi uccelli a causa del riscaldamento globale e delle attività umane. Secondo l’IUCN, l’, dieci specie di pinguino sono ritenute in pericolo o vulnerabili e tre, tra cui il pinguino imperatore (la specie più grande), sono considerati quasi minacciati. Il rischio maggiore per questa specie è costituito dal cambiamento climatico che causa la scomparsa dei ghiacciai e della banchisa e la conseguente perdita del loro habitat naturale.