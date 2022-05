20 maggio 2022 09:00

Oggi si celebra il World Bee Day, la giornata dedicata all'insetto impollinatore per eccellenza

Ogni anno il 20 maggio ricorre la Giornata Mondiale delle Api. Il World Bee Day, nato il 18 ottobre 2017 per volontà dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli insetti impollinatori per l’equilibrio e la biodiversità degli ecosistemi e far riflettere sui pericoli che minacciano la loro sopravvivenza.