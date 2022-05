Smartflower: il fiore fotovoltaico che segue il sole

Le

rinnovabili

Smartflowert

impianto fotovoltaico di design a forma di fiore che segue il sole

rappresentano il futuro della produzione energetica mondiale. La capacità di essere disponibile in natura e di rigenerarsi in maniera spontanea e in quantità inesauribile rendono l’energia sprigionata dal Sole una delle vie da perseguire per un futuro più sostenibile. Ispirato da Madre Natura, è nato “”, un particolarecome se fosse un vero e proprio girasole.

Sito ufficiale

Si tratta di una tecnologia estremamente intelligente: il fiore fotovoltaico utilizza robotica e automazione avanzate per tracciare il sole ottenendo così

fino al 40% di energia in più

rispetto ai tradizionali pannelli solari fissi. I pannelli sono disposti come dei petali, in continuo movimento, dall’alba al tramonto. Ogni mattina i 12 petali composti da 40 celle fotovoltaiche monocristalline si aprono e iniziano a produrre energia. Durante tutto il giorno, grazie a un sofisticato sistema a due assi, il fiore si sposta seguendo il sole e mantenendo sempre un’angolazione di 90 gradi rispetto ai raggi solari. Al tramonto l’impianto si richiude e si pulisce automaticamente. I fiori fotovoltaici sono di piccole dimensioni e quindi per essere installati non richiedono una vasta superficie.