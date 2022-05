Verde Giffoni: l'iniziativa rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata alla Gen Z

Proteggere il pianeta per essere una generazione migliore della precedente. Un gioco da ragazzi, un concetto ben chiaro per chi è nato tra il 1995 e i primi anni del 2000. Sono i ragazzi della generazione Z, la più sensibile a questo tema protagonista di

Verde Giffoni

sostenibilità ambientale, economica e sociale declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione musica e innovazione

. L’iniziativa è andata in scena dal 27 al 30 aprile ed è legata alla. Verde Giffoni vuole dare un contributo autentico al cambiamento, partendo dalle esigenze, i dubbi e le speranze dei ragazzi. La tutela dell’ambiente ha sempre contraddistinto Giffoni: un lavoro mirato, cominciato anni fa, con un codice etico capace di ridurre al minimo l’impatto delle varie iniziative organizzate sul territorio, attraverso scelte commerciali e di consumo sostenibili.

La prima edizione di questa costola green del Festival cinematografico ha coinvolto circa 400 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 25 anni, provenienti da tutta Italia, chiamati a confrontarsi con artisti impegnati per la tutela dell’ambiente ma anche uomini e donne che si occupano di psicologia, filosofia e ricerca scientifica. 350 i lungometraggi provenienti da Italia, Israele, Canada, Bolivia, Belgio e Francia; due le sezioni cinematografiche “In&Out Society” e “Futura” per fornire un quadro chiaro su ecologia, ambiente, salvaguardia dell’ecosistema e degli animali. Oltre 60 gli ospiti tra personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, esponenti della scienza e il mondo imprenditoriale oltre ad artisti e attori impegnati per la salvaguardia del pianeta.

"Verde Giffoni rappresenta la nostra nuova sfida e rientra perfettamente nel processo creativo che, da 52 anni, fa di Giffoni un caso unico al mondo. Un festival cinematografico capace di evolversi e dare voce alle nuove generazioni su tematiche che rappresentano, in particolare per i ragazzi, delle vere e proprie urgenze. La sostenibilità ne è una parola chiave, intesa però in termini universali. Non è solo una questione di ambientalismo o di ecologia: vogliamo che abbia una veste etica, morale, in grado di coinvolgere la coscienza di ciascuno di noi. Dobbiamo necessariamente aprirci al futuro, prepararlo e determinare le condizioni per un mondo finalmente migliore. Verde Giffoni vuole essere un vento di speranza, aria pulita da respirare a pieni polmoni, la leva intorno a cui costruire il presente”, spiega il Managing Director di Giffoni,

Jacopo Gubitosi

Le riflessioni dei ragazzi insieme alle nuove proposte entreranno a far parte di un manifesto emotivo che verrà presentato nel prossimo luglio in occasione dell’

Edizione 2022 di Giffoni Film Festival

. A chiudere, la piantumazione di dieci aranci, su ognuno dei quali sono state fissate delle frasi legate a personaggi del cinema in modo che possano crescere, non solo simbolicamente, parole di consapevolezza.