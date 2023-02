07 febbraio 2023 14:12

Nazioni a zero emissioni: ecco quali sono le più green

Raggiungere le zero emissioni nette (ovvero un equilibrio tra la quantità di gas serra emessi e quella che viene compensata) è uno degli obiettivi centrali per le nazioni del mondo. Alcune si sono impegnate a tagliare il traguardo entro il 2030, altre qualche decennio più avanti. Esistono poi alcuni Paesi che invece possono già vantare questo successo e che per questo si definiscono “serbatoi di carbonio”. Ovviamente simili risultati sono possibili perché si tratta quasi sempre di territori ricchi di risorse naturali, con una bassa densità di popolazione e un settore industriale quasi assente. Per i maggiori Stati del mondo sarebbe difficile avere un’impronta climatica simile. Tuttavia, ambire all’obiettivo zero emissioni nette non solo è possibile, ma è fondamentale. E anche un’isoletta nel Pacifico può diventare l’esempio da seguire. I grandi risultati si ottengono sempre iniziando a piccoli passi.