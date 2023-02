31 gennaio 2023 12:01

Milioni di piccole “lacrime di sirena” hanno colpito la costa della Francia occidentale

Nei giorni scorsi sulla costa nord-occidentale della Francia, nella località di Pornic, decine di volontari e attivisti si sono presentati per setacciare la sabbia e raccogliere alcune delle centinaia di migliaia di palline di plastica a forma di lenticchia riportate a riva dal mare. Chiamate nurdles, plastic pellet o più poeticamente “lacrime di sirena” (mermaids tears), si tratta in pratica degli IPG - granuli di plastica industriale - che vengono utilizzati per produrre oggetti di uso quotidiano.