31 gennaio 2023 17:04

Snow Monkey Park: la SPA delle scimmie delle nevi

L’unico posto al mondo in cui le scimmie fanno il bagno all’interno di sorgenti termali naturali. Il Jigokudani Monkey Park si trova nella valle del fiume Yokoyu che nasce nel Parco Naturale Shigakogen, nella parte nord della prefettura di Nagano, in Giappone. Situata ad 850 metri di altitudine e caratterizzata da temperature molto rigide, la valle è diventata famosa perché abitata da circa 200 esemplari di macachi giapponesi, chiamati anche scimmie delle nevi. Da quando è stato fondato nel 1964, il Jigokudani Yaen-koen è diventato un luogo popolare per i turisti di tutto il mondo per osservare le scimmie che scendono dalla foresta per riscaldarsi dalle temperature gelide e rilassarsi all’interno della sorgente termale.