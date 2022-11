11 novembre 2022 10:18

La scultura di Luke Jerram che sensibilizza sul problema della dipendenza dal petrolio

L'artista Luke Jerram - conosciuto soprattutto grazie alla sua opera d’arte Gaia esposta alla Cop26 di Glasgow dello scorso anno - ha presentato la sua nuova opera d'arte ambientale "Oil Fountain" a Bristol, in Inghilterra. Si tratta di una gigantesca scultura-fontana dove scorre petrolio anziché acqua. La scultura vuole evidenziare come la società contemporanea dipenda dal petrolio e dalla necessità di allontanarsi da questa dipendenza. È progettata per stimolare il dibattito e la discussione sull'argomento e sulla necessità di agire.