07 novembre 2022 10:05

GAU – Gallerie d’Arte Urbana 2022

Un museo a cielo aperto per riflettere sui temi della sostenibilità e dell’arte come bene comune. Questo è il progetto delle Gallerie d’Arte Urbana, esposto dal 4 al 6 novembre a Roma, nel quartiere Aurelio.

Venti artisti hanno immaginato i possibili futuri del nostro Pianeta, disegnando le proprie idee sulle campane per la raccolta differenziata. L’obiettivo è stato quello di importare un modello di risanamento urbano che riesca a ispirare bellezza e funzionalità. Una galleria d’arte fruibile in ogni momento da cittadine e cittadini, per ribadire il concetto dell’arte come bene comune, incentivando l’attenzione sulle tematiche ambientali e sul rispetto degli spazi urbani.