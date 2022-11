03 novembre 2022 17:07

Eco-murales per unire l’Italia e Manhattan

Un ponte nel segno della creatività, della scuola e della sostenibilità. È quello istituito tra New York e Borgo Universo, ad Aielli (L’Aquila). Un progetto della non profit italiana Yourban2030: due eco-murales, uno all’interno della High School of Art and Design di Manhattan, l’altro nel museo a cielo aperto di Borgo Universo. Parole chiave: rispetto ed equilibrio, questo il tema che ha colorato il borgo grazie all’opera di 600 studenti. Arte, responsabilità, società civile e impegno contro l’inquinamento grazie alla vernice purifica-aria riconosciuta dalle Nazioni Unite come una delle quattro adatte per contrastare l’inquinamento. Una vernice che con l’azione della luce elimina ossidi di azoto, benzene e formaldeide, trasformando ogni parete in un depuratore naturale.