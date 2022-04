20 aprile 2022 11:51

La meravigliosa fioritura della foresta blu di Hallerbos in Belgio

In un’area delle Fiandre nei pressi di Halle, cittadina poco a sud di Bruxelles, si trova la foresta di Hallerbos. Qui ogni primavera, solitamente nella seconda metà di aprile e nei primi giorni di maggio, il terreno del faggeto si colora di blu-violetto grazie alla magica fioritura delle campanule, le Common Bluebell. La foresta offre ai turisti moltissime opportunità di escursioni da fare a piedi o in bicicletta per ammirare la fioritura e immergersi in un luogo davvero magico.