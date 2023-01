Earthshot Prize: regale e sostenibile

Un milione di sterline per ognuno dei vincitori delle cinque categorie. È la seconda edizione del premio Earthshot, l’iniziativa ambientalista lanciata nel 2021 dal Principe William, tramite la Royal Foundation, per destinare fondi alle realtà apprezzate per la loro impronta ecosostenibile sparse in tutto il mondo.

Leggi Anche Notpla: il packaging che arriva dal mare

L’obiettivo è quello di finanziare 50 nuovi progetti internazionali nei prossimi dieci anni, legati dall’impegno nel trattare i più urgenti problemi climatici del Pianeta, nelle categorie oceani, natura, spreco, climate change e aria pulita.

Facebook

Tra i vincitori di questa edizione, la cui cerimonia finale è andata in scena al MGM Music Hall di Boston, un’azienda fondata da donne in Kenya, che lavora per portare nelle case stufe meno inquinanti grazie all’alimentazione da biomassa e più sicure. Una problematica, quella dell’inquinamento e degli incidenti legati alla cottura dei cibi, molto diffusa nell’Africa subsahariana. La seconda vincitrice è un’associazione di ranger in Australia, impegnata nella conservazione della barriera corallina e nella cura delle acque dell’oceano. Fondi anche a una startup indiana che realizza serre per proteggere i raccolti da parassiti ed eventi metereologici. A una società in Oman che trasforma la CO2 in roccia e a un’azienda che ha creato un imballaggio biodegradabile a base di alghe.

Leggi Anche La sostenibilità che aiuta le donne

Kate Middleton in abito verde, rigorosamente noleggiato per lanciare un ulteriore messaggio di sostenibilità, ha ricordato come 250 milioni di bambini sotto i 5 anni in tutto il mondo siano costretti a respirare aria inquinata. Realtà non più ammissibili e per risolvere le quali occorre il sostegno di tutti.

L’ispirazione per l’evento, come ha ricordato lo stesso Principe di Galles, è il discorso del presidente Kennedy in occasione dell’allunaggio nel 1962: da “Moonshot”, la spedizione sulla Luna, a Earthshot, il nome di questo premio ambientale globale, che scopre e continuerà a scoprire le migliori soluzioni per aiutare a prendersi cura del nostro Pianeta.