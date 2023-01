Brasile, in Amazzonia record di deforestazione nel 2022

Ministro Ambiente a Davos: il Brasile proteggerà l'Amazzonia

Il Brasile è "tornato" per prendersi cura dell'Amazzonia e per guidare con leadership "dando l'esempio" sulla protezione dell'ambiente. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Marina Silva, intervenendo al Forum economico mondiale a Davos. "Comprendiamo che proteggere l'Amazzonia è nostro dovere e daremo l'esempio, ma abbiamo bisogno di una forte partnership", ha aggiunto il ministro, osservando che occorre l'aiuto di organismi internazionali, aziende e varie organizzazioni, non solo per proteggere la foresta, ma anche per portare uno "sviluppo sostenibile" nell'area. Senza citare date, Silva ha inoltre rivelato che "presto" Lula terrà un incontro con i leader di tutti i Paesi che ospitano la foresta amazzonica per discutere di integrazione e soluzioni per la regione.