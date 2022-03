Amazzonia: foresta sempre più in pericolo

Nel solo mese di gennaio sono stati distrutti 430 chilometri quadrati della foresta amazzonica. Un dato impressionante perché si tratta dell’equivalente di quasi due volte e mezzo della superficie di Milano.

Un’altra cifra allarmante la fornisce il paragone con il mese di gennaio dell’anno scorso. La deforestazione è infatti quintuplicata. Uno scenario che va nella direzione opposta agli impegni presi a Glasgow durante la Cop26, quando un centinaio di Stati aveva garantito la limitazione della deforestazione entro il 2030. Quindi per quanto riguarda l’Amazzonia i patti sono tutt’altro che rispettati.

Greenpeace racconta dell’aumento del 52% della deforestazione nell’ultimo triennio, dove sono stati superati i 24mila chilometri quadrati di superficie distrutta. Molto spesso per favorire agricoltura e allevamento, attività spesso al limite della legalità. Come illegale in quest’area è l’estrazione mineraria. Ma Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, tende a minimizzare il fenomeno, a fronte di una critica che lo attacca ferocemente per il tacito assenso nella lenta ma inesorabile eliminazione del polmone verde del nostro Pianeta.