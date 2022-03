The Forest Eye: un gigantesco occhio di alberi nel cuore dello Yorkshire

Piantare nuovi alberi non salverà il pianeta ma è l’azione più semplice da fare per contrastare i cambiamenti climatici. Da questo principio nasce The Forest Eye. Si tratta di una caratteristica foresta formata da oltre 5 mila nuovi alberi (faggi, ontani e aceri) piantati in modo da creare un gigantesco occhio, nel cuore della foresta di Dalby nello Yorkshire, in Inghilterra. La Forest Eye mira a focalizzare l’attenzione sui cambiamenti climatici che stanno distruggendo l’ambiente ed è stata realizzata grazie ad una partnership tra Forestry England e l’organizzazione artistica Sand In Your Eye, in collaborazione con l’Agenzia per l’ambiente. Le specie degli alberi, tutte autoctone, sono state selezionate per la loro resilienza a eventi climatici, parassiti e malattie.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento anche delle generazioni più giovani: alcuni bambini inglesi, infatti, a febbraio hanno piantato i primi simbolici alberi. La foresta di Dalby ricopre oltre 3.500 ettari all’interno del Parco Nazionale di North Yorkshire Moors e il Forest Eye sarà gestito come parte integrante dell’area. I nuovi alberi forniranno un nuovo habitat per la fauna selvatica locale (pipistrelli, uccelli e piccoli mammiferi) e aiuteranno a migliorare la qualità dell’aria della zona.

Tra sei anni, quando gli alberi appena piantumati saranno cresciuti, il nuovo occhio green sarà il posto perfetto per esplorare e connettersi con l’ambiente naturale.