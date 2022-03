Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica

Istituita dalle Nazioni Unite nel 2013, la data coincide con l'adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica (CITES), siglata a Washington il 3 marzo 1973. Il tema di quest’anno è il "Recupero di specie chiave per il ripristino dell'ecosistema". L’obiettivo della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato di conservazione di alcune delle specie di fauna e flora, far riflettere sulla fragilità della natura selvatica e su tutte quelle specie che troppo spesso si ritrovano minacciate dall’intervento dell’uomo.





Stiamo perdendo biodiversità a un ritmo allarmante. Secondo i dati della Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), oltre 8.400 specie di fauna e flora selvatiche sono in pericolo critico, mentre altre 30.000 sono considerate in pericolo o vulnerabili. Il World Wildlife Day 2022 vuole quindi portare l’attenzione sullo stato di conservazione delle specie più a rischio, sulla necessità di sostenere il ripristino dei loro ecosistemi.

"La Giornata mondiale della fauna selvatica è un'opportunità per pensare alle piante e agli animali con cui condividiamo il pianeta e considerare cosa fanno per noi e cosa dovremmo fare per loro. La nostra fauna ci fornisce cibo, pulisce la nostra aria e ci fornisce carburante e riparo. Non potremmo sopravvivere senza di loro, eppure la loro sopravvivenza è minacciata da noi” ha dichiarato Ivonne Higuero, Segretario Generale della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Gli animali e le piante che vivono allo stato selvatico hanno un valore intrinseco e contribuiscono agli aspetti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici del benessere umano e dello sviluppo sostenibile. Secondo quanto riportato dal sito delle Nazioni Unite la giornata mondiale della fauna selvatica è un'opportunità per celebrare le tante belle e varie forme di fauna e flora selvatiche e per aumentare la consapevolezza della moltitudine di benefici che la loro conservazione offre alle persone. Allo stesso tempo, la Giornata vuole ricordare come tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nella protezione della fauna selvatica e nel ripristino degli ecosistemi.

Pixabay

“Ricordiamoci del nostro dovere di preservare e utilizzare in modo sostenibile la grande varietà di vita sul pianeta. Spingiamo per un rapporto più attento, premuroso e sostenibile con la natura” ha dichiarato Antonio Guterres, segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.