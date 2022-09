E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 25 settembre

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 25 settembre alle 13.45 su Italia 1

in replica domenica notte su Italia 1

inizieremo parlando di un tema moto caldo, il prezzo del gas, per capire quanto questo cambi tra i vari paesi europei. Vi porteremo a Merano, una piccola cittadina situata nel cuore dell’Alto Adige, dove si trovano i suggestivi Giardini di Castel Trauttmansdorff, conosciuti anche come i “Giardini della Principessa Sissi”, un luogo magico dove crescono e fioriscono piante provenienti da tutto il mondo. Andremo in Inghilterra per parlarvi dell’impegno green della famiglia reale dei Windsor in questa delicata fase di cambiamento. Vi parleremo del “cappotto verde” di piante su tetti e pareti di edifici che consente una regolazione termica e permette un grande risparmio energetico. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto su Extreme E, l’unico mondiale per SUV totalmente elettrici del pianeta che domenica 25 dalle ore 17.00 correrà in diretta su Canale 20 nel deserto di Antofagasta, in Cile. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.