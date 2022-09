Finale Ligure tra mare ed entroterra

Conciliare

turismo e sostenibilità ambientale

Riviera Ligure di Ponente

Non solo mare, ma anche l’entroterra

immersi tra mare e montagna

, una missione spesso complicata, soprattutto nei mesi estivi, quelli di massima affluenza. Eppure, l’Italia è ricca di esempi virtuosi, come Finale Ligure. La località gioiello in provincia di Savona, nel cuore della, per 15 anni consecutivi è stata premiata con la Bandiera Blu per la pulizia delle acque e gli otto chilometri di spiagge. Ora, con l’estate che volge al termine, il mare continua a essere vissuto attraverso altre esperienze suggestive. Lo sport con vela, windsurf e le immersioni subacquee tra le praterie di Posidonia, senza dimenticare che ci troviamo nel Santuario dei Cetacei, con la possibilità di vedere da vicino magnifici esemplari di balenottere che, grazie alle condizioni favorevoli, si spingono anche vicino alla costa. Per questo motivo Finale Ligure si impegna costantemente per preservare la biodiversità delle sue acque.che con i suoi sentieri, attraverso percorsi di trekking, permette di esplorare una grande varietà di ambienti differenti offrendo un’altra visione di questa località,. La destinazione perfetta per gli appassionati dell’outdoor e per gli amanti dello sport: le falesie a picco sul mare sono infatti la “palestra” ideale per i free-climber, così come per il parapendio e la mountain bike. Una destinazione dove natura, cultura, mare, gusto e outdoor si arricchiscono reciprocamente regalando ai turisti e ai suoi abitanti un ventaglio di esperienze ricco e sempre nuovo 365 giorni l’anno.