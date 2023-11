E-Garden: trasloco verde

In questo appuntamento vediamo insieme come far rientrare le piante d’appartamento che sono ancora fuori casa, senza però il rischio di vederle rovinarsi in poco tempo.

E sì, perché con l’abbassamento delle temperature notturne e l’accorciarsi delle giornate è importante intervenire tempestivamente. Vi avvertiamo però. Talvolta questo trasloco verde viene vissuto con disagio da alcune piante. Ma niente paura, è possibile bypassare il problema adottando alcune strategie che usano anche i florovivaisti. Ad esempio, potete collocarle in una zona franca, non riscaldata e con grandi finestre per 15 giorni. Poi potete concimarle e nebulizzare acqua distillata sulle loro foglie.

Unsplash

Capite bene che le piante, adattate dopo diversi mesi a un clima esterno, si trovano costrette a un nuovo ambiente. Questo scombussola il loro orologio vegetale. Ed è proprio il binomio aria secca-luce artificiale che le mette in crisi. Ecco perché la necessità di una zona non riscaldata e molto luminosa. Se seguirete questo consiglio le piante vi dimostreranno tutta la loro gratitudine.

Buon E-Garden a tutti!