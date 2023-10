E-Garden: dalla cucina al giardino

In questo appuntamento vi consigliamo quali scarti alimentari possiamo impiegare nel giardinaggio, o come fare per preparare un antiparassitario a costo zero. Tra i più comuni e conosciuti concimi naturali organici ci sono i gusci delle uova. Per prima cosa dovrete sminuzzarli fino a ottenere una polvere grossolana. Nel frattempo versate in un contenitore circa 500 millilitri di acqua. Quindi lasciate macerare il composto per circa una settimana, al termine del quale potete versarlo in un annaffiatoio contenente giù un paio di litri d’acqua, e potrete annaffiare le vostre piante sul balcone. È un composto ricchissimo di calcio.

Unsplash

Un altro liquido da non sprecare è l’acqua usata per lavare frutta e verdure. E poi possibile interrare tutto il contenuto delle bustine di tè e tisane direttamente nei vasi delle più comuni acidofile. Anche i fondi di caffè vanno molto bene, perché sono ricchissimi di azoto, e quindi gradite ad azalee, camelie e ortensie dai fiori blu. Infine l’aglio. Oltre ad essere l’ingrediente base di tantissimi piatti, è anche un potente antiparassitario, che ci aiuta a tenere lontano afidi e pidocchi dalle piante. Tritate finemente due grossi spicchi d’aglio e metteteli in infusione in un litro d’acqua fredda. Lasciate riposare per circa un giorno e poi filtratelo con un colino. Riempite quindi il vostro nebulizzatore e vaporizzate sulle vostre piante.

Buona cucina e buon E-Garden a tutti!