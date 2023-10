In cucina non si butta nulla: i consigli dello chef Franco Aliberti

Crema di zucca, frittata di pasta e torta di pane: tre piatti semplici e sostenibili, per una perfetta cucina anti-spreco

Siamo stati nella cucina della Food Genius Academy, dove lo chef Franco Aliberti ci ha spiegato come riutilizzare gli scarti per tre ricette buone, semplici e anti-spreco.

Seguite tutte le indicazioni per portare a tavola tanto gusto e anche un po’ di sostenibilità!

CREMA DI ZUCCA

Ingredienti:

- zucca

- olio extra vergine

- aglio

- sale

- pepe

- erbe aromatiche

Procedimento:

- Tagliate a fette la zucca senza togliere la buccia. I semi andranno sciacquati e tostati in forno in modo da poterli sbucciare più velocemente in seguito.

- Condite le fette con il resto degli ingredienti.

- Coprite e cuocete in forno a 180° gradi per 30 minuti.

- Togliete la buccia e tenetela da parte. Frullate la polpa, con olio, sale e pepe. Tagliate la buccia a quadratini, friggetela e conditela con poco sale.

- Servite la crema con i semi di zucca, i crostini di buccia e un filo d’olio.

FRITTATA DI PASTA

Ingredienti:

- 120 gr di pasta avanzata del giorno prima

- due uova

- 50 gr di formaggio grattugiato

- 80 gr di pancetta affumicata o un altro salume

- 80 gr di ricotta

- olio extravergine

- sale

- pepe

Procedimento:

- Cuocete gli spaghetti, se non avete la pasta avanzata del giorno prima.

- Nel frattempo, sbattete le uova con sale, pepe, pancetta, formaggio e ricotta.

- Una volta cotta la pasta, che dovrà essere al dente, conditela con un olio e fatela raffreddare.

- Versateci sopra le uova sbattute e amalgamate bene.

- Scaldate l'olio in una padella antiaderente, versateci la pasta e cuocete a fuoco basso.

- Non appena il composto sarà compatto, e sopra si sarà formata una crosticina dorata, girate la frittata con l'aiuto di un coperchio oppure di un piatto piano.

- Fate cuocere almeno cinque minuti per lato, un paio di minuti in più se la frittata è particolarmente alta.

- Una volta pronta, adagiate la frittata di pasta sulla carta assorbente e lasciate intiepidire. Tagliatela a fette e servitela subito, oppure fredda.

TORTA DI PANE

Ingredienti:

- 150 gr di pane raffermo

- 200 gr di latte

- un uovo

- 50 gr di zucchero

- 50 gr di burro

- 8 gr di lievito per dolci

- una banana

- pangrattato q.b.

- zucchero bianco q.b.

Procedimento:

- Tagliate a cubetti il pane raffermo.

- Aggiungete il latte e lasciate in ammollo per 10 minuti

- In un’altra ciotola mescolate l’uovo con lo zucchero.

- Tagliate a fettine la banana e schiacciatela con la forchetta.

- Aggiungete le mandorle tritate e lievito per dolci.

- Unite il pane, sbriciolandolo con le mani, e mescolate.

- Versate il composto nella tortiera imburrata e ricopritelo con pan grattato o farina.

- Appiattite bene e spolverate la superficie con zucchero.

- Infornate a 170° per 45 minuti.