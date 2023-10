E-Garden: l'erica, una delle regine dell'autunno

In questo appuntamento celebriamo l’erica, tipica pianta autunno-invernale, molto diffusa e dai fiori davvero variopinti, che variano dal bianco al rosa, dal viola la bronzo.

Le eriche resistono al sole d’inverno, ma non sopportano in nessun modo il caldo intenso e l’aria troppo asciutta. Il consiglio, una volta acquistate, è di trapiantarle subito in cassette con terriccio per acidofile, ricordandoci di mettere sul fondo uno strato di materiale drenante, e di collocare quindi il vaso in un luogo luminoso ma fresco. Ricordiamoci sempre di utilizzare il substrato specifico anche se decidiamo di coltivarle in piena terra.

Unsplash

Il terriccio deve essere mantenuto umido, con annaffiature regolari, due o tre volte alla settimana. Cercate di usare acqua piovana o decalcificata, evitando quindi quella calcarea o ricca di cloro delle nostre normali reti idriche domestiche. Inoltre, per garantire un elevato livello di umidità vi suggerisco di collocare il vaso su un sottovaso riempito con biglie di argilla espansa bagnate. Collocare il vaso sempre lontano dalle fonti di calore dirette come i termosifoni.

Riassumendo, per coltivare l’erica dovete seguire tre semplici regole: tenerle in una zona al riparo dai raggi del sole diretto; coltivarla in una terra che non sia calcarea, ma con un PH acido; mantenere il terriccio umido con innaffiature regolari e mai esagerate. Solo così potrete godere a pieno della sua bellissima fioritura.

Buon E-Garden a tutti!