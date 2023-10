E-Garden: ciclamini, i fiori che amano il freddo

Protagonisti di questo appuntamento sono i celebri ciclamini. Belli e colorati, sono tra le piante ornamentali più amate del nostro Paese, perché sono in grado facilmente con la loro fioritura autunno-invernale di rallegrare balconi e davanzali delle nostre città.

Si tratta di piccole piante erbacee dalla radice tuberosa, caratterizzati da fiori con cinque petali rivolti verso l’alto, in una gamma di colori che va dal bianco al rosa al fucsia fino al violetto.

Unsplash

Attenzione al luogo esterno dove collochiamo i ciclamini. Se poco riparato, le piante potrebbero soffrire a cause delle correnti d’aria. Per lo stesso motivo, dentro casa andranno tenuti lontani da porte o finestre, ma anche da stufe e caminetti, perché adorano il freddo. Infatti se le temperature sono particolarmente elevate, le piante potrebbero appassire.

Per quanto riguarda le irrigazioni, vi consiglio di immergere il vaso in una bacinella con dell’acqua per alcuni minuti, affinché sia la stessa pianta ad assorbire la quantità necessaria. Attenzione però ai ristagni d’acqua che porterebbero le radici a marcire, e ricordate di distribuire un fertilizzante specifico per piante fiorite, ricco di ferro, zinco e fosforo.

Buon E-Garden a tutti!