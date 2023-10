E-Garden: il perfetto balcone autunnale

Ormai lo sappiamo bene, le fioriture estive sono al termine ed è il momento giusto per pensare al balcone in vista dell’autunno. In questo appuntamento scopriamo come mescolare foglie e fiori e bacche per balconi spettacolari sino all’arrivo dei primi freddi.

Alle eriche e ai ciclamini accostate quest’anno per esempio i peperoncini ornamentali, che proprio in queste settimane esplodono in frutti variopinti e carnosi. Pensate che ne esistono centinaia di varietà, con frutti allungati, tondeggianti, a scatola, di colore giallo, verde, rossi e persino viola. Potete poi impiegare i rametti per arricchire cesti e bouquet, oppure divertitevi a utilizzare originali segnaposto per decorare la tavola.

Unsplash

Un’altra pianta davvero insolita è il Physalis alkekengi. Le sue bacche commestibili dal gusto di lampone si nascondono all’interno del calice del fiore, che a ben guardare ha una somiglianza sorprendente con una piccola lanterna cinese.

Ma le vere star dai colori accesi dell’autunno sono i fogliami. Come quelli della Cineraria, dell’Heuchera e di tutte le graminacee in genere. I Pennisetum dalle tonalità bronzee sono piante che adorano il pieno sole e crescono molto bene anche in vaso. Le loro foglie, leggere e flessuose, ondeggiano a ogni fruscio del vento. Sono piante perfette, perché rustiche e in grado di ricreare facilmente ambientazioni lontane.

Buon E-Garden a tutti!