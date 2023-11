E-Garden: Phalaenopsis, l'orchidea farfalla

La Phalaenopsis è certamente l’orchidea più robusta e apprezzata in assoluto. Nell’appuntamento di oggi vi spieghiamo i trucchi e gli accorgimenti per mantenerla in salute sino a Natale e oltre.

È perfetta da tenere in casa a temperatura ambiente e in posizioni luminose. Evitate di esporla direttamente ai raggi del sole. Nelle giornate più calde e secche vi suggerisco di nebulizzare acqua sulle sue radici aeree, e quando il vaso è particolarmente asciutto, mettetela in una bacinella con dell’acqua a temperatura ambiente così che possa assorbire la quantità necessaria. Ricordatevi anche di concimarla da ora fino a primavera con fertilizzanti specifici.

Ma non è finita qui. Dovete sapere che le orchidee farfalla non crescono e fioriscono allo stesso tempo, ma producono alternativamente una foglia e una spiga fiorifera. Tendenzialmente il numero medio di foglie in una pianta sana è 3 o 4, ma può arrivare anche a 6. Maggiore è il numero di foglie, maggiore sarà la produzione di spighe fiorifere laterali. E quando lo stelo principale è sfiorito, vi consiglio di tagliarlo appena sopra uno dei nodi sottostanti, così da indurre la produzione di spighe fiorifere laterali.

Se la pianta è in buono stato di salute, la mancanza di fiori è da attribuire all’insufficienza di luce o a temperature scorrette. Il consiglio è di migliorare il regime d’irrigazione. Non è infatti difficile che le Phalaenopsis fioriscano due o tre volte all’anno con fioriture di lunga durata.

Buon E-Garden a tutti!