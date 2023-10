E-Garden: Halloween in giardino

Ormai anche in Italia si festeggia Halloween, perciò in questo appuntamento vi doniamo cinque consigli per delle “spaventose” decorazioni fai-da-te.

Impossibile non pensare a Jack-o'-lantern, la zucca-lanterna che illumina la notte di Ognissanti. Scegliete zucche belle grandi, da collocare accanto alla porta d’ingresso o sotto il portico. Ma potete anche disseminare il vialetto d’entrata con tante piccole zucche ornamentali di varie forme e dimensioni.

Per un tocco in più, quest’anno vi consiglio di appendere una ghirlanda alla porta o delle catene alla maniglia. Vi sembrerà davvero di entrare in una casa spettrale.

Unsplash

Se non vi va di intagliare una zucca, allora potete puntare sul riciclo. Prendete dei barattoli in vetro e armatevi di carta velina nera e arancione. Rivestite di arancione la parte interna del barattolo e applicate all’esterno occhi, naso e bocca. Mettete all’interno del barattolo una candela a batterie e il gioco è fatto.

Un altro decoro molto scenografico e facilissimo da realizzare è quello di trasformare siepi arbusti e cespugli in mostri. Vi basterà applicarci sopra occhi o bocche. Oppure potete acquistare cactus spinosi o il falangio, una pianta che assomiglia a un ragno.

Una decorazione che poi non può mancare sono i fili di ragnatela con cui avvolgere le piante sui balconi. Utilizzate dei fili di cotone bianco e spesso. Infine, ricordiamoci i colori fondamentali: l’arancione, che ricorda la natura agricola della festa, il viola e il nero, dalle forti connotazioni magiche e superstiziose.

Buon Halloween e buon E-Garden a tutti!