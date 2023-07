E-Garden: le piante che amano l'ombra

Un grande albero in giardino è apprezzato da tutti, ma chi dovrà conviverci troverà presto anche dei lati negativi. Sottrazione di spazio utile al giardino stesso, ombra persistente e la presenza di una zona poco frequentata e poco attrattiva. Ma ottenere una zona rigogliosa all’ombra, sotto una chioma ampia e fitta, è possibile e nella puntata di oggi vediamo alcune tra le migliori piante che amano il buio.

In cima alla lista troviamo l’Ortensia quercifolia, una pianta spogliante, con foglie ovate, grandi che in autunno si colorano in maniera cangiante di giallo, arancio e rossastro. Pensate che può raggiungere i 150/170 centimetri di altezza, ma può essere ragionevolmente contenuta con le potature. Per chi invece desidera coprire alla vista il tronco resinoso o desquamato dell’eventuale conifera sovrastante, può sfruttare l’Aucuba Japonica Variegata, la Fatsia e l’Aspidistra. In poco tempo otterrete una quinta sempre verde dall’aspetto tropicale. Per quanto riguarda le piante fiorite, imbattibili sono i fiori di vetro e le sempre di moda Begonie. Invece, per gli amanti della vegetazione copri-suolo, un classico sono le Hosta a foglia variegata, che uniscono verde chiaro, crema, bianco panna in una nuance davvero molto luminosa.

Insomma, con le giuste piante è possibile trasformare un anonimo angolo d’ombra in un vero e proprio punto focale del giardino. Il vostro rifugio estiva dalla calura.

Buon E-Garden a tutti!