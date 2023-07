E-Garden: il “riccio di mare” delle piante

Nell’appuntamento di oggi parliamo di echinacea. Pensate che questo nome deriva dalla parola greca “echinos”, che significa “riccio di mare”. Questo per via della sua forma e in particolare per il centro spinoso, pungente della pianta in fiore.

Si tratta di una pianta erbacea perenne con lunghi steli alla sommità dei quali troviamo fiori molto grandi simili a margherite, dotati di numerosi petali, bianchi, rosa, rossi, arancio. Fiori perfetti per decorare i vostri picnic di mezza estate. È una pianta molto bella e molto facile da coltivare. In piena terra si creano delle bellissime aiuole colorate per tutta estate, ma la potete coltivare comodamente anche in vaso.

Unsplash

Potrebbe però esservi utile un suggerimento: dato che è una pianta molto alta – raggiunge anche i 50/60 centimetri di altezza – è bene accostarla ad altre piante un pochino più basse, come la lavanda, la flox, l’hemerocallis, oppure le graminacee, come la stipa o la carex. È una pianta che ama il sole, quindi non fatele mai mancare alcune ore di luce diretta ogni giorno, e in più prediligete i terreni friabili.

Buon E-Garden a tutti!