E-Garden: le piante antizanzare

Ad un prolungato periodo di siccità si sono succedute nelle ultime settimane alluvioni improvvise e senza precedenti, che hanno favorito le infestazioni di zanzare. Per scacciarle, preservando però gli insetti utili come le api, è possibile ricorrere ad alcune piante le cui fragranze agiscono proprio da repellente. Nell’appuntamento di oggi vediamo proprio alcune tra le migliori piante che possiamo coltivare in vaso.

Unsplash

Chi di voi possiede un balcone baciato dal sole può dedicarsi con successo alla coltivazione in grossi contenitori di rosmarino e lavanda. Avrete così una scorta di foglie aromatiche e graziosi fiorellini decorativi nei toni pastello del blu o del lilla e del viola. Esistono poi i gerani odorosi, bellissime piante ornamentali con foglie profumate, il cui aroma agisce proprio da deterrente nei confronti delle zanzare. Ma non è tutto. Con le sue foglioline verdi punteggiate di bianco, la pianta dell’incenso rilascia un intenso profumo nello spazio in cui vive e vegeta. Facilissima da coltivare, cresce molto bene in balcone e sta divinamente insieme alle più comuni stagionali estive. Infine, una pianta perenne sempreverde, conosciuta dagli inglesi con il nome di lemongrass e che dà buoni risultati è proprio la citronella. Con le sue lunghe foglie nastriformi arcuate verso il basso, profuma incredibilmente di limone

Buon E-Garden a tutti!