E-Garden: l'importanza della pacciamatura

In questo appuntamento parliamo di una pratica che nel giardinaggio si può fare tutto l’anno, ma che adesso serve in particolar modo per conservare l’umidità nel terreno e ridurre le irrigazioni: la pacciamatura.

Queste sono le settimane ideali per realizzare la pacciamatura estiva, ma prima ricordiamoci sulle aiuole di stendere, sagomare e agganciare il prezioso telo pacciamante drenante, così da amplificare l’effetto di protezione verso il suolo stesso. Il consiglio è di stendere il pacciame alla base degli arbusti per uno strato di almeno 3/5 cm in maniera omogenea e uniforme.

Unsplash

E possiamo utilizzare diversi materiali, come la corteccia di pino, che nel tempo rilascerà nutrienti organici preziosi per le piante e il terreno. Oppure il lapillo vulcanico rosso, che richiama le atmosfere calde del Mediterraneo, o ancora i ciottoli colorati, per realizzare degli originali disegni e motivi. Con la pacciamatura trasformiamo con poca spesa le aiuole in qualcosa di veramente molto ornamentale.

Buon E-Garden a tutti!