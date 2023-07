E-Garden: la stagione delle fragole

Nell’appuntamento di oggi parliamo di fragole. Pensate che questa piantina può essere coltivata sia nell’orto di casa che sul balcone e regala per tutta l’estate i suoi deliziosi frutti.

Si tratta di una pianta erbacea con radici collegate a un breve fusticino, dal quale si originano dei getti che allungandosi porteranno a nuove radichette e foglie.

Unsplash

Le sue foglie sono composte da tre foglioline con margine seghettato, e i fiori sono tipicamente bianco candido. I frutti, rossastri, carnosi, possono avere una fora conica o allungata, a seconda della varietà. Le fragole amano terreni freschi, fertili, ben lavorati, porosi e drenanti, con ph acido, come quello preferito da azalee, camelie e rododendri. Il consiglio è di tagliare via sempre i vecchi scoloni e di rimuovere le foglie secche e deteriorate, facendo bene attenzione a non danneggiare i germogli posti al centro. Infine, è molto importante non farle mai mancare l’acqua durante la fase di fioritura e di maturazione dei frutti, badando bene a non bagnare fiori e frutti, per evitare di causare dannosi attacchi fungini.

Ma la cosa ancor più sorprendente è che botanicamente parlando, i frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni, cioè i semini gialli che si vedono sulla superficie della fragola. E quindi è un falso frutto quello che noi gustiamo, perché altro non è che un ricettacolo ingrossato di un’infiorescenza

Buon E-Garden a tutti!