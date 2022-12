E-Christmas: un menù “di riciclo” per delle festività a zero sprechi

Anche durante le festività si può aiutare l’ambiente, con un menù sostenibile. Tessa Gelisio ci ha svelato qualche segreto per stupire gli ospiti con delle portate che limitano gli sprechi e l’impatto ambientale, senza dimenticare il gusto. Seguite le sue indicazioni per una tavola a zero sprechi!

ANTIPASTO: BICCHIERI CON LENTICCHIE E COTECHINO AVANZATI

Prendete delle lenticchie già cotte da recuperare e riscaldatele con del brodo o dell’acqua. Frullate i due terzi con del curry per avere una base. Aggiungete poi le lenticchie intere e il cotechino precedentemente tagliato e ripassato in padella o scaldato. Per finire, un po’ di prezzemolo e un filo d’olio EVO. Nessuno si accorgerà che si tratta di un piatto riciclato!

Unsplash

PRIMO: CREMA DI PATATE E CIME DI RAPA

Per questa ricetta ricicliamo sia il pane raffermo che le verdure usate per il brodo. Preparate un brodo vegetale con sedano, carota e cipolla. Pulite le cime di rapa e riutilizzate gli scarti nel brodo, che dovrete far cuore per venti minuti circa.

Passate alla cottura della crema. Fate appassire la cipolla con un filo d’olio EVO e aggiungete 200 g di patate tagliate a tocchetti e le cime di rapa. Aggiungete il brodo vegetale e le verdure, quindi completate la cottura. Non appena sarà tutto pronto, frullate.

Tagliate delle fette di pane raffermo e in una padella fate scaldare un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e fateci sciogliere un’acciuga. Aggiungete il pane a pezzetti, che diventerà croccante e servirà ad accompagnare la crema.

Unsplash

SECONDO: FRITTATA DI PASTA

Un piatto semplicissimo da realizzare, che potete preparare anche con del risotto avanzato.

Tritate della cipolla e del radicchio e fateli appassire in padella. Una volta cotti, amalgamateli con delle uova, del formaggio grattugiato, della mozzarella e la pasta avanzata. Versate il composto in una padella per ottenere una frittata. Un piatto facile e molto gustoso.

Cotto e mangiato…green!