Clima, in Italia la temperatura aumenterà tra uno e cinque gradi entro il 2100

Secondo il Piano, in Italia in futuro, per via dell'incremento delle ondate di caldo, è "atteso un significativo aumento del pericolo di incendi". Questo aumento potrebbe arrivare "fino al 20% in particolare sugli Appennini e sulle Alpi".

Energia, in futuro poco riscaldamento e tanta aria condizionata

Nel Piano si prevede inoltre che in futuro la domanda di energia per l'Italia sarà più bassa per il riscaldamento durante l'inverno e molto più alta per l'aria condizionata in estate. Secondo il documento "si evince una generale riduzione, in particolare nelle aree montane, dei gradi al giorno di riscaldamento e un generale aumento dei gradi al giorno di raffrescamento per le aree pianeggianti e costiere".