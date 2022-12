Cnr: il 2022 è per l'Italia l'anno più caldo della storia

A Natale caldo inaspettato al centro sud e montagna

Una vigilia di Natale e un 25 dicembre segnati dal caldo e temperature anomale anche 10°C sopra la media soprattutto al centro-sud e in montagna. Massime da record, tra i 23 e i 25 gradi, potrebbero essere registrate localmente sopratutto in Sardegna (Cagliari) e Sicilia. Un trend, quello del periodo delle feste di fine anno, che è in linea con il quadro registrato fino ad ora per il mese di dicembre 2022 che potrebbe diventare il mese più caldo mai registrato dal 1800.